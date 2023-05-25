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В МИД РФ ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки

Игнат Далакян
22:54 25.05.2023
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки парадоксальными.
В МИД РФ ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, и не будет прогресса по другим системным проблемам, зерновой сделке придется искать альтернативы.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД России, альтернативой могут стать разрекламированные Европейским союзом наземные «коридоры солидарности», по которым вывозится продукция Украины, но с большими внутренними и внешними издержками.

Кроме того в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что комментарии представителей Организации Объединенных Наций, продолжающих призывать к продолжению и расширению зерновой сделки на фоне отсутствия прогресса по меморандуму Россия - ООН, выглядят парадоксально.

В МИД РФ также подчеркнули, что при этом «западники все вместе и по отдельности не гнушаются враньем» о том, что их рестрикции на удобрения из Российской Федерации и продовольствие якобы не распространяются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генеральный секретарь ООН столкнулся с неконструктивной позицией западных стран по российской части зерновой сделки. По словам официального представителя Кремля, Российская Федерация продолжает контактировать с ООН по вопросам Черноморской инициативы.

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