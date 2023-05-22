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Песков заявил, что Генсек ООН столкнулся с неконструктивной позицией Запада по российской части зерновой сделки

Алексей Курильченко
14:09 22.05.2023
Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает контактировать с ООН по вопросам Черноморской инициативы.
Песков заявил, что Генсек ООН столкнулся с неконструктивной позицией Запада по российской части зерновой сделки
© Фото: Минобороны Турции, РИА Новости
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по российской части зерновой сделки, которая, в частности, подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций, господина Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Это действительно осложняет этот процесс, осложняет выполнение российской части Черноморской инициативы. Но тем не менее контакты продолжаются, потому что сделка продлена на два месяца, но это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится», - заявил Песков журналистам.

Ранее в российском МИД назвали условия, при которых зерновая сделка может быть прекращена. Российские дипломаты напомнили о пяти проблемных вопросах, прогресс по которым отсутствует до сих пор - если они не будут решены за два месяца, то договоренность прекратит свое существование.

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