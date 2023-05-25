Эксперт объяснил, зачем Германия объявила о крупных военных учениях НАТО

Германия недавно объявила о крупнейших в истории военно-воздушных учениях НАТО на своей территории. Среди немецких депутатов начались разногласия, и далеко не все рады тому, как США втягивает ФРГ в украинский кризис.

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Встреча в формате «Рамштайн» по поставкам военной помощи Украине завершилась скромнее, чем анонсировалась. Заявленный ранее вопрос о передаче Киеву истребителей не решен, по американским танкам, которые тоже планировали обсудить, также нет никакой конкретики. При этом киевскому режиму было обещано еще более 60 миллионов евро.

Запад рассчитывает начать подготовку украинских военных летчиков для применения истребителей-бомбардировщиков F-16 в ближайшие недели. А будут ли поставки самой авиации, даже на уровне НАТО еще не определились.

«На определенном этапе у нас будет возможность поставлять самолеты, но когда и как это произойдет еще предстоит решить. Разумнее всего сделать это поэтапно и сперва начать подготовку пилотов, а затем, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на земле, будут приниматься окончательные решения по вопросам поставок», - прокомментировал ситуацию генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На самом деле курс американская военная авиация уже выстроила. И это не Киев, а Берлин. Недавно Бундесвер объявил о крупнейших в истории военно-воздушных учениях НАТО на своей территории.

«Это крупнейшие учения за последнее время, авиационные учения, более 200 летательных аппаратов, истребители и не только, больше 10 тысяч человек. Германия -оккупированная страна, на территории которой находятся американские соединения, в "Рамштайне" собираются все натовцы, это говорит о том, что самостоятельной политики там нет», - считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Не все немецкие политики рады происходящему. Многие с тревожностью смотрят на то, как Вашингтон втягивает их в украинский кризис. Пока военное руководство Германии посылает «сигналы России», депутаты Бундестага отчаянно посылают сигналы своим же.

Например, Роберт Фарле недавно высказался на тему планов Украины и НАТО. Он заявил, что в планы украинского президента Владимира Зеленского входит вытеснить русских из Крыма и разместить на этой территории американские базы. По словам Фарле, эти планы были даже официально опубликованы на правительственном сайте Украины еще за год до начала вооруженного конфликта.

«Если мы сегодня прекратим поставки оружия, то завтра Украине придет конец. Может быть вы хотите этого, но мы - нет», - заявил в ответ Борис Писториус, министр обороны Германии.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Росссины Бодровой.