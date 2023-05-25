В Минпромторге прокомментировали ситуацию с поставками контактных линз в Россию

В ведомстве добавили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз.

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Другие страны, кроме Соединенных Штатов, не планируют прекращать поставки контактных линз в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок», - цитирует ТАСС слова ведомства.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на отечественных предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые полностью смогут закрыть потребность.

Американская лицензионная политика предполагает, что, если поставщик докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности граждан России или в качестве гуманитарных целей, Минпромторг США может предоставить лицензию в индивидуальном порядке.

Ранее в Российской Федерации вывели из-под ограничений на вывоз 200 видов иностранных товаров. В марте предыдущего года на вывоз части иностранной продукции были введены ограничения.