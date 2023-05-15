Российский Су-27 поднимался в воздух при приближении к границе немецкого Р-3С «Орион» и французского «Атлантик-2»

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Истребитель Су-27 подняли в воздух при приближении к госгранице двух иностранных самолетов, сообщает Минобороны России. Российский самолет подняли на сопровождение немецкого Р-3С «Орион» и французского «Атлантик-2» над Балтийским морем.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции», - говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов российский истребитель, не допустив нарушения государственной границы, вернулся на аэродром базирования.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов. Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.