Секретарь СБ Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев добавил, что расчеты в национальных валютах делают отношения Москвы и Пекина неуязвимыми к внешнему давлению.

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Стратегический курс России включает в себя дальнейшее расширение сотрудничества с КНР. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем - стратегический курс России. Наша страна уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой во всех сферах, оказанию взаимопомощи и наращиванию координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира»,- заявил Патрушев.

Патрушев обратил внимание на доверительные контакты на высшем уровне, что играет особую роль в укреплении партнерства между странами. Он напомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся 20-22 марта.

«Его приезд сразу после переизбрания на пост главы государства подтвердил беспрецедентно высокий уровень наших отношений, обозначил твердый настрой на их дальнейшее углубление», - считает секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что расчеты в национальных валютах делают российско-китайские отношения «не подверженными внешнему влиянию». Вопреки санкционному давлению, достигнуты новые рекорды по двустороннему товарообороту.

Отношения РФ и КНР строятся на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга, при этом они не направлены против других стран, добавил Патрушев.

Во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте между КНР и Россией был подписан ряд документов, договоров и меморандумов. После шестичасовых переговоров глав государств 21 марта в Кремле состоялся праздничный ужин, который свидетельствовал об их успешном завершении. Лидер Китая предложил выпить до дна за развитие отношений между государствами.