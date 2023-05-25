Карякин организовал шахматные турниры для школьников Донбасса

Победители соревнований получат возможность отдохнуть в Свердловской области и других регионах России и пройти обучение шахматам у лучших тренеров и гроссмейстеров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Гроссмейстер Сергей Карякин совместно с федерацией шахмат Свердловской области организует шахматные турниры для школьников ЛНР и ДНР.

Инициативу по проведению соревнований поддержал врио главы ДНР Денис Пушилин. Победители смогут отдохнуть в Свердловской области и других регионах России и пройти обучение шахматам у лучших тренеров и гроссмейстеров.

Шахматист помогает собирать средства на закупку техники и амуниции для российских военных и посещает новые регионы страны. В марте этого года он проводил блицтурниры для военнослужащих и их детей в Донецке, Луганске, Макеевке и Харцызске, а также городе Валуйки Белгородской области.

В конце марта прошлого года Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Карякина от состязаний на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации.