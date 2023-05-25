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Карякин организовал шахматные турниры для школьников Донбасса

Андрей Аркадьев
17:25 25.05.2023
Победители соревнований получат возможность отдохнуть в Свердловской области и других регионах России и пройти обучение шахматам у лучших тренеров и гроссмейстеров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Гроссмейстер Сергей Карякин совместно с федерацией шахмат Свердловской области организует шахматные турниры для школьников ЛНР и ДНР.

Инициативу по проведению соревнований поддержал врио главы ДНР Денис Пушилин. Победители смогут отдохнуть в Свердловской области и других регионах России и пройти обучение шахматам у лучших тренеров и гроссмейстеров.

Шахматист помогает собирать средства на закупку техники и амуниции для российских военных и посещает новые регионы страны. В марте этого года он проводил блицтурниры для военнослужащих и их детей в Донецке, Луганске, Макеевке и Харцызске, а также городе Валуйки Белгородской области.

В конце марта прошлого года Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Карякина от состязаний на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации.

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