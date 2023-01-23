В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира

Максим Крюков
09:30 23.01.2023
Президент отметил, что участники ЕАЭС «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях».
Путин: ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира
© Фото: Mikhail Klimentyev, KremlinPool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Евразийский экономический союз имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств - членов ЕАЭС.

«Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что участники ЕАЭС «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях - в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах».

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран - членов ЕАЭС, достижение подлинной независимости, а также самодостаточности в этой области.

«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств - членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьёмся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», - подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны создать единый рынок газа. Президент добавил, что у России нет проблем с базовыми продуктами, и Москва экспортирует свое продовольствие по доступным ценам. По словам российского президента, устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:00 Армия
Видео
Минобороны РФ построит новый водовод между Ростовской областью и Донбассом
08:42 В стране и мире
В России могут начать сажать в тюрьму за продажу контрафактных сигарет
08:34 В стране и мире
В Польше заявили, что после окончания конфликта на Украине страна станет очагом раздоров
08:10 В стране и мире
Зеленский заявил, что поставки танков Украине кардинально не изменят ситуацию
08:08 В стране и мире
Американский конгрессмен призвал поставить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Популярное
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.