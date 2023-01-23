Путин: ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира
Евразийский экономический союз имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств - членов ЕАЭС.
«Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители», - сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что участники ЕАЭС «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях - в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах».
Также Владимир Путин обратил внимание на то, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран - членов ЕАЭС, достижение подлинной независимости, а также самодостаточности в этой области.
«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств - членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьёмся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», - подытожил Путин.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны создать единый рынок газа. Президент добавил, что у России нет проблем с базовыми продуктами, и Москва экспортирует свое продовольствие по доступным ценам. По словам российского президента, устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС.