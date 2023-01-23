Путин: ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира

Президент отметил, что участники ЕАЭС «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях».

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Евразийский экономический союз имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств - членов ЕАЭС.

«Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что участники ЕАЭС «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях - в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах».

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран - членов ЕАЭС, достижение подлинной независимости, а также самодостаточности в этой области.

«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств - членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьёмся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», - подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны создать единый рынок газа. Президент добавил, что у России нет проблем с базовыми продуктами, и Москва экспортирует свое продовольствие по доступным ценам. По словам российского президента, устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС.