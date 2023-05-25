Армия МО РФ рассказало об уничтожении на Донецком направлении до 270 украинских боевиков Также противник не досчитался трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, гаубицы Д-30, добавили в Минобороны © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 270 украинских боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих», - сказал он. Помимо живой силы, противник понес потери в технике. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, за сутки на данном направлении уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, буксируемая гаубица Д-30. Экспертное мнение и аналитика