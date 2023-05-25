Спасатель МЧС Мозгов назвал чудом спасение группы туристов на Эльбрусе

Специалист заявил, что туристов можно было бы спасти оперативнее, если бы группа зарегистрировалась в МЧС перед походом.

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Обнаружение спасателями живых туристов, пропавших на Эльбрусе, можно считать чудом. Сотрудники МЧС были практически полностью уверены, что скалолазы погибли. Об этом «Звезде» рассказал начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов.

«Исходя из опыта прошлых работ, проведенных на Эльбрусе, честное слово, мы один процент давали, что кого-то из группы обнаружим живыми. Все факты указывали на то, что они попали в непогоду и, скорее всего, мы будем искать тела. Здесь произошло чудо», - рассказал спасатель.

Специалист отметил, что отсутствие у группы регистрации МЧС могло стать роковым. В ином случае у спасателей была бы вся необходимая информация для оперативного проведения операции. При этом туристы направились по наиболее сложному маршруту, что также добавило спасателям сложностей.

«Со стороны Карачаево-Черкесии восхождение на Эльбрус считается самым сложным. Альпинистская и скалолазная подготовка должна быть на самом высшем уровне. Высоты - более трех тысяч метров - это значит, что кислорода в два раза меньше, чем на равнине, это нагрузки, это достаточно тяжелое снаряжение - помимо него мы несем еще медикаменты, средства транспортировки. Нам повезло, что смогли авиацию привлечь - сегодня с утра борт уже поднялся и в течение двух часов мы отработали спасательную операцию», - рассказал Мозгов.

Напомним, спасателям удалось обнаружить шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус за несколько дней до этого. Для покорения самой высокой точки России альпинисты выбрали самый сложный маршрут по западному склону. Затем они пропали. Спасателям пришлось искать их на участках, где толщина снега достигает нескольких метров, а также по расщелинам.