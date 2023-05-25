На Украине лишили Брежнева звания почетного гражданина Киева

Советский генсек стал первым человеком, удостоившимся такого звания. Это произошло после того, как он открыл в Киеве памятник Родине-матери.

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Киевской городской совет лишил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина украинской столицы.

Помимо советского генсека, в ходе сегодняшнего заседания депутаты лишили аналогичных званий еще нескольких партийных деятелей и военачальников советской эпохи. К ним относятся генерал армии Алексей Епишев, маршал Советского Союза Кирилл Москаленко, генерал-майор Алексей Федоров, председатель совета министров Украинской ССР Виталий Масол. Об этом сообщает ТАСС.

Советский генсек стал первым человеком, удостоившимся такого звания. Это произошло после того, как он открыл в Киеве памятник Родине-матери.

О перспективе лишения Брежнева почетного звания и намерении почистить ряды почетных граждан украинской столицы на днях заявлял секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Ранее в программе «Загадки века» рассказывалось о попытке члена Политбюро ЦК КПСС Александра Шелепина отстранить от власти Леонида Брежнева.