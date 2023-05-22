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Вице-мэр Киева Бондаренко заявил, что Брежнева лишат звания почетного гражданина

Ирина Елагина
12:40 22.05.2023
Вопрос о лишении Леонида Брежнева почетного статуса включили в повестку заседания Киевского горсовета на 25 мая.
Вице-мэр Киева Бондаренко заявил, что Брежнева лишат звания почетного гражданина
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Киевские власти намерены почистить ряды почетных граждан украинской столицы и исключить из списков представителей советской партийной номенклатуры, в том числе Леонида Брежнева. О перспективе лишения генсекретаря ЦК КПСС почетного звания сообщил заместитель мэра Киева, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

«Столичные депутаты рассмотрят проект решения о лишении "дорогого Леонида Ильича" звания почетного гражданина Киева на пленарном заседании 25 мая», - приводит РИА Новости слова Бондаренко.

Вместе с Брежневым в «черный список» войдут и другие советские лидеры, руководители компартий СССР, УССР и других союзных республик. Бондаренко назвал это «комплексным решением», которое затронет представителей «компартийно-советской номенклатуры».

Ранее в программе «Загадки века» рассказывалось о попытке члена Политбюро ЦК КПСС Александра Шелепина отстранить от власти Леонида Брежнева.

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