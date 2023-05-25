Судимый житель Казани устроил стрельбу в поликлинике

Неизвестный проник в поликлинику в Казани через форточку. После того как его заметила охранница, он несколько раз выстрелил в женщину, а затем попытался скрыться.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Женщина, работающая охранником в поликлинике в Казани, пострадала после того, как заметила неизвестного, проникнувшего в здание. Он выстрелил в нее несколько раз, сообщает «360» со ссылкой на источники.

Неизвестный в белом халате и черном капюшоне проник в здание поликлиники через форточку. Его заметила 67-летняя охранница, когда он перебирал медицинские карты пациентов. Мужчина выстрелил в женщину и скрылся тем же способом, которым проник внутрь.

Как сообщил собеседник издания, злоумышленник является местным жителем, ему 50 лет. Пострадавшая госпитализирована.

Информацию о произошедшем в поликлинике подтвердили в республиканском главке МВД. Отмечается, что происшествие произошло в 04.25. Выстрелов, по предварительным данным, из огнестрельного оружия было несколько.

Подозреваемый задержан. Он уже был судим ранее за тяжкие преступления против личности. По его месту жительства проведены обыски. Обстоятельства случившегося выясняются.

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