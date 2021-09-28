Спасатели несколько часов выманивают лису из монастыря в центре Москвы

В Сретенский монастырь в Москве пробралась лиса. Дикое животное бродит по крышам здания. Работникам монастыря удалось покормить лису. Позже на место прибыли сотрудники МЧС, которые стараются выманить животное из здания.

«Она пришла к нам утром. Мы ее накормили, дали ей курицу, старались не беспокоить - конечно, она боится людей, но находится в хорошем состоянии. К людям не приближалась, агрессивно себя не вела. Повара говорят, что заглотила курицу разом», - рассказал послушник монастыря Иван.

Сотрудник МЧС отметил, что для поиска лисы, которая спряталась в здании, использовались тепловизоры. На данный момент точно неизвестно, откуда пришло животное.

Ранее в дошкольном учреждении на юге Москвы спасатели обнаружили лису и ее потомство. К поиску лисы подключились пожарные, которые смогли поймать зверя с помощью сачка.