Продюсер Надежда Соловьева рассказала, как провела Трампа на концерт Тины Тернер в Москве

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости

Экс-президент США Дональд Трамп был большим поклонником Тины Тернер. Продюсер Надежда Соловьева, организатор турне Тины Тернер по России в 1996 году, рассказала «Звезде», как помогла Трампу попасть на концерт поп-звезды в Москве.

«Мне позвонил Зураб Церетели и сказал, что в городе находится известный американец Дональд Трамп и он хочет пойти на концерт Тины Тернер. Прекрасно, говорю, но у меня уже нет ни одного билета. Он спрашивает: "Можно я дам ему твой телефон?" Звонит мне Трамп и говорит, что он такой большой поклонник, что очень хочет на концерт Тернер. Я говорю, что билетов нет. А он говорит: "Ну вы же промоутер, вы же пойдете на концерт". Я говорю, да. "А где вы будете сидеть?" - "Я на ступеньках слева от сцены". Он говорит: "Можно я с вами на ступеньках посижу?" Я взяла его с собой. И он действительно просидел со мной весь концерт на ступеньках. Такая смешная история!» - поделилась воспоминаниями Надежда Соловьева.

Напомним, что певица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни 24 мая. Среди множества ее регалий - восемь статуэток «Грэмми» и признание по всему миру, недаром журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.