Армия Минобороны опубликовало видео с боевыми вылетами Су-35 в зоне СВО Российские экипажи обнаружили и уничтожили украинский самолет в ходе одного из вылетов в рамках специальной военной операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское оборонное ведомство показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С в зоне спецоперации. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. «Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - говорится в сообщении. Российские экипажи обнаружили и уничтожили украинский самолет в ходе одного из вылетов. Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда». Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика