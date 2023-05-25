В МИД РФ анонсировали предстоящую встречу спецпредставителя КНР с Лавровым в Москве

Ли Хуэй проведет в Москве консультации по украинскому конфликту.

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Эмиссар Китая Ли Хуэй проведет с Москве консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча со спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона намечена на 26 мая. О визите сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Ли Хуэй посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса», - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В программе визита китайского дипломата встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и главой ведомства Сергеем Лавровым.

По информации ТАСС, китайский дипломат намерен посетить Киев, Москву, Варшаву, Берлин и Париж, чтобы обсудить с лидерами государств перспективы заключения мирного соглашения для разрешения украинского конфликта.

Напомним, что Китай выдвинул план поэтапного решения украинского кризиса, и поездка эмиссара КНР нацелена на поиск путей к мирному урегулированию конфликта и прекращению боевых действий.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва солидарна с лидерами западных стран в том, что нельзя допустить замораживания украинского кризиса, для России это означает, что конфликт должен быть разрешен с выполнением целей специальной военной операции.