В МИД РФ анонсировали предстоящую встречу спецпредставителя КНР с Лавровым в Москве
Эмиссар Китая Ли Хуэй проведет с Москве консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча со спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона намечена на 26 мая. О визите сообщила пресс-служба МИД РФ.
«Ли Хуэй посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса», - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
В программе визита китайского дипломата встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и главой ведомства Сергеем Лавровым.
По информации ТАСС, китайский дипломат намерен посетить Киев, Москву, Варшаву, Берлин и Париж, чтобы обсудить с лидерами государств перспективы заключения мирного соглашения для разрешения украинского конфликта.
Напомним, что Китай выдвинул план поэтапного решения украинского кризиса, и поездка эмиссара КНР нацелена на поиск путей к мирному урегулированию конфликта и прекращению боевых действий.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва солидарна с лидерами западных стран в том, что нельзя допустить замораживания украинского кризиса, для России это означает, что конфликт должен быть разрешен с выполнением целей специальной военной операции.