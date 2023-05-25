Путин назвал весьма успешным сотрудничество в рамках ЕАЭС

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Продвижение сотрудничества стран - членов Евразийского экономического союза является успешным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС в Москве. Российский лидер отметил, что кооперация в рамках объединения ведется на принципах взаимоуважения и общей выгоды.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики... 12,1% рост ВВП. Это серьезная цифра. Естественно, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами - членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», - заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство России и Белоруссии является более продвинутой кооперацией, чем ЕАЭС.