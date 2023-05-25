Более 200 рогов краснокнижного сайгака обнаружили в чемодане вьетнамца в Домодедово

В чемодане вьетнамца, который вылетал на родину транзитом через ОАЭ, найдены 214 рогов краснокнижного сайгака весом 90 кг.

© Видео: ФТС РФ © Фото: ФТС РФ

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили 214 рогов краснокнижного сайгака в чемодане вьетнамца, который вылетал на родину транзитом через ОАЭ. Об этом сообщили в ФТС РФ.

Нелегальный груз инспекторы заметили на изображениях рентгеновской установки. Общий вес рогов сайгака составил 90 кг. Их расфасовали в 12 прямоугольных блоков и залили монтажной пеной.

На вопросы таможенников о нелегальном грузе вьетнамец ответил, что о его нахождении у себя в багаже даже не знал. В результате возбуждено уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

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