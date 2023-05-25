«Ураганы» ЦВО уничтожили бронетехнику и опорники националистов в зоне СВО

Противник понес потери не только на переднем крае, но и в тылу оборонительных порядков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня бьют по целям 220-миллиметровыми снарядами на дальность более 15 километров. В результате стрельбы ВСУ понесли потери не только на переднем крае, но и в тылу оборонительных порядков.

Украинские позиции выявляются с помощью беспилотников, они же корректируют ведение огня. В ролике показано несколько залпов, снятых с разных ракурсов. Видно, как с направляющих вылетают ракеты. В описании к видео сказано, что в ходе ударов украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике. Кроме того, уничтожены опорные пункты националистов.

Использование «Ураганов» в зоне спецоперации позволяет эффективно ликвидировать склады боеприпасов и отсекать резервные подразделения от основных сил противника.

Ранее расчет ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт противника в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.