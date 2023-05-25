Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт националистов в зоне СВО
Прибыв на БТР-Д в заданный район, бойцы спешились и на расстоянии прямой видимости украинских националистов выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» по ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника. В зоне проведения специальной военной операции работает расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) ВДВ для уничтожения наблюдательного пункта украинских националистов.
Минобороны РФ показало боевую работу расчета десантников ПТРК «Фагот». Разведывательная группа зафиксировала наблюдательный пункт боевиков в лесном массиве. Чтобы их ликвидировать, был направлен расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» на БТР-Д.
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