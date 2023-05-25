Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт националистов в зоне СВО

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Расчет на технике приблизился к противнику. Затем военнослужащие спешились и выдвинулись к рубежу, чтобы уничтожить вражеский наблюдательный пункт. На расстоянии прямой видимости украинских националистов, десантники выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» по ним.

Чтобы избежать нанесения ответного огня со стороны противника, расчет десантников ПТРК «Фагот» оперативно осуществил сбор, погрузку на БТР-Д и убытие в безопасный район.

Немногим ранее была показана боевая работа тульских десантников под Артемовском. Бойцы парашютно-десантной роты удерживают один из рубежей и ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.