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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил наблюдательный пункт националистов в зоне СВО

05:00 25.05.2023
Прибыв на БТР-Д в заданный район, бойцы спешились и на расстоянии прямой видимости украинских националистов выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» по ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника. В зоне проведения специальной военной операции работает расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) ВДВ для уничтожения наблюдательного пункта украинских националистов.

Минобороны РФ показало боевую работу расчета десантников ПТРК «Фагот». Разведывательная группа зафиксировала наблюдательный пункт боевиков в лесном массиве. Чтобы их ликвидировать, был направлен расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» на БТР-Д.

© Минобороны России

Расчет на технике приблизился к противнику. Затем военнослужащие спешились и выдвинулись к рубежу, чтобы уничтожить вражеский наблюдательный пункт. На расстоянии прямой видимости украинских националистов, десантники выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» по ним.

Чтобы избежать нанесения ответного огня со стороны противника, расчет десантников ПТРК «Фагот» оперативно осуществил сбор, погрузку на БТР-Д и убытие в безопасный район.

Немногим ранее была показана боевая работа тульских десантников под Артемовском. Бойцы парашютно-десантной роты удерживают один из рубежей и ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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