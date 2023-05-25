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Шойгу: Запад пытается дискредитировать миротворческую политику РФ в Карабахе

11:09 25.05.2023
Министр обороны отметил, что западные страны стремятся вытеснить РФ с Южного Кавказа, используя для этого якобы гражданскую миссию ЕС в Армении.
Шойгу: Запад пытается дискредитировать миротворческую политику РФ в Карабахе
© Фото: Минобороны РФ
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Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания глав Минобороны стран ОДКБ в Минске.

«Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», - заявил министр обороны.

Шойгу отметил, что Запад стремится оттеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить там безопасность. Примером этого может служить «гражданская» миссия Евросоюза в Армении, в которой задействованы сотрудники спецслужб. Российский министр призвал продолжить в данном регионе работы по направлению миссии ОДКБ.

Напомним, 25 мая Шойгу прибыл в Минск, где проходит заседание глав оборонных ведомств стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе мероприятия министры обсудят региональные вызовы и угрозы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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