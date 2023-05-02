В Госдуме и Минпромторге подготовили законопроект о «российской полке» в торговых сетях

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Российские торговые сети могут обязать создать в магазинах специальные стеллажи с непродовольственными товарами отечественного производства. Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Единая Россия» в Государственной думе и Министерство промышленности и торговли РФ.

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны», - приводят «Известия» цитату из пояснительной записки.

Отмечается, что с этой целью вводится понятие «товары российского происхождения» и устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, которую будет определять Минпромторг РФ. Ведомство также будет иметь право регулировать список товаров, которые должны находиться на «российской полке».

Кроме того, в документе говорится, что первоначально данный механизм будут применять только на непродовольственные товары, а его распространение на продовольственную продукцию возможно на втором этапе. Ответственным органом, который будет контролировать выполнение требований, предлагают сделать Роспотребнадзор. Согласно законопроекту, новые правила не затронут торговые сети с выручкой более двух миллиардов рублей за последний календарный год.

Ранее стало известно, что иностранные розничные потребительские бренды, прекратившие работу в России после начала СВО, могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов. Отмечается, что свертывание деятельности в РФ на глобальный бизнес сетей сильно не повлияло. Продажи в России составляли не более пяти процентов от общей выручки.