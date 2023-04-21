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Украинские боевики пытались атаковать российских военных в Запорожье химвеществом с дрона

Виктория Косогляденко
06:00 21.04.2023
На передовую везут комплекты химической защиты для предотвращения подобных провокаций в будущем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боевики киевского режима пытались применить на Запорожском направлении пока неустановленное химическое оружие. Сделать это они хотели с помощью беспилотника. Российские военные быстро среагировали и никто серьезно не пострадал. Тем не менее сейчас на передовую везут комплекты химзащиты - на случай повторения подобного рода провокаций со стороны неприятеля.

Сбор по тревоге и быстрая погрузка. В ящиках -противогазы и костюмы индивидуальной защиты.  На базу только что доставили важный груз, его нужно незамедлительно передать штурмовым подразделениям, которые стоят первым эшелоном - ближе всех к линии соприкосновения.

Бойцы торопятся. Вместе с группой снабжения в срочном порядке на позиции выдвигается и съемочная группа «Звезды». На самый передний край.

Этой ночью подразделения ВСУ предприняли попытку атаковать российских бойцов с беспилотника неустановленным химическим веществом.

«Опрысканы (дроны. - Прим.ред.) непонятным веществом. Парень подошел, взял, выдернул батарейку, у него начали ожоги на руках появляться сразу же. Оказали медицинскую помощь, дегазацию провели», - рассказывает военнослужащий с позывным «Арчи».

Сейчас специалисты проводят разведку и осматривают прилегающую территорию. Пытаются выяснить, есть ли еще такие же «бомбы замедленного действия». Чтобы избежать прямого контакта, занимаются этим те, кого здесь называют пилотами - операторы разведывательных дронов. Их «птички» совершают облеты территории.

«Они знаю каждый изгиб окопа, как и мы знаем каждый изгиб окопа у них», - отмечает военнослужащий российских войск.

Такая осведомленность друг о друге вынуждает бойцов больше работать ночью. И чаще смещаться позиционно.

У осетинского батальона «Шторм» здесь, на рубеже, полевая авиамастерская - цех по ремонту и перепрограммированию беспилотников. Он же - центр управления полетами.

«Лаборатория, где мы производим наши эф-пи-ви дроны и обслуживаем их. Также обычные дроны, которыми пользуются наши разведчики. Здесь мы после выезда приезжаем и ставим батарейки на зарядку», - объясняет «Арчи».

А для полетных испытаний - все, что впереди относительно своих позиций. Воздушное пространство над окопами противника.

«Всегда, с первых дней, мы находились на передовой и никогда ни шагу назад мы не делали. Это наш девиз и мы его придерживаемся. Ждем наших врагов, пусть придут-попробуют, а мы им покажем, на что мы способны. Они уже знают многие, и нас знают, и как мы работаем. Они прекрасно знают и они остерегаются», - говорит военнослужащий батальона.

Остерегаются и даже готовы заплатить. За каждого объявлено вознаграждение.

«Мы знаем ставки их. От тысячи долларов за экзотику. Ну, это мы», - поясняет он.

Но батальон «Шторм» остается на передовой. Работает эффективно и надежно удерживает позиции на запорожском направлении.

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