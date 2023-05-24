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Тульские десантники рассказали, как пресекают деятельность противника под Артемовском

05:30 24.05.2023
Один из пулеметчиков сообщил, что противник подавлен и боится, добавив, что ему не дают пройти с фронта и с флангов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На линии боевого соприкосновения с украинскими националистами в зоне проведения СВО находится парашютно-десантная рота тульских десантников. Они удерживают один из рубежей и ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск.

С неба и с позиций на земле бойцы ведут объективный контроль. Их цель - выявить передвижения противника. После его обнаружения российские военнослужащие открывают так называемый беспокоящий огонь из ручного пулемета.

«У меня здесь несколько точек огня. Не даю пройти противнику с фронта, с флангов. Если начинается серьезный бой, мы концентрируем свой пулеметный огонь, чтобы не дать им поднять головы с флангов, с фронтов», - рассказал пулеметчик Сергей.

Он добавил, что «противник подавлен, противник боится» и «просто у них нет выхода: их заставляют идти на верную смерть».

Практически на каждой позиции с десантниками живет питомец. Так, маленький котенок по кличке «Гоша» в часы затишья радует своим присутствием суровых, но в тоже время добрых бойцов Воздушно-десантных войск. 

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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