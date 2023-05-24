Российский премьер Мишустин заявил, что 70 % расчетов между РФ и КНР проводятся в рублях и юанях

Россия и Китай близки к рекордной сумме взаимного товарооборота в 200 млрд долларов.

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Национальная валюта становится основной в расчетах российских и китайских компаний, а сумма взаимного товарооборота близка к рекордной отметке. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время официального визита в Пекин.

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», - отметил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Российский премьер подчеркнул значимость расчетов в национальной валюте. Уже сейчас в рублях и юанях проводится порядка 70 % трансграничных расчетов между двумя странами.

Среди лидирующих отраслей экономики в двустороннем сотрудничестве Мишустин назвал поставки российской нефти в Китай, взаимодействие в сфере энергетики и мирного атома. В перспективе Москва и Пекин намерены расширять совместные проекты в авиа-, судо-, машино- и станкостроение, а также в исследовании космоса.

«Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая», - подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке предстоящего визита Владимира Путина в КНР для участия в работе Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс - один путь».