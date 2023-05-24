Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай

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В Кремле началась подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства приглашен в Пекин на форум «Один пояс - один путь».

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил приглашение принять участие в работе 3-го международного форума «Один пояс - один путь» в Китае.

Форум в Китае должен стать площадкой для обсуждения развития Азиатско-Тихоокеанского региона и разработки новой дорожной карты торговых отношений более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Первый форум прошел в 2017 году, второй - в 2019 году.