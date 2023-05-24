Посол Мали в США заявил, что страна надеется на военную помощь от России
На данный момент Россия помогает Мали в борьбе с терроризмом.
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Посол Мали в США заявил, что Бамако надеется получать долгосрочную военную помощь от России. В государстве остро стоит проблема терроризма - она унесла жизни многих мирных жителей.
«Россия очень помогает нам в поставках военного оборудования, необходимого для борьбы с терроризмом», - цитируют РИА Новости главу дипломатической миссии Мали.
России и Африка на данный момент находятся в хороших отношениях, основанных на принципах уважения и понимания.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил конфликт на Украине с главой ЮАР. Беседа состоялась по инициативе африканского государства.