В стране и мире Посол Мали в США заявил, что страна надеется на военную помощь от России Елизавета Егорова На данный момент Россия помогает Мали в борьбе с терроризмом. © Фото: Carsten Reisinger http imagebroker.com #search Globallookpress Читайте нас на: Посол Мали в США заявил, что Бамако надеется получать долгосрочную военную помощь от России. В государстве остро стоит проблема терроризма - она унесла жизни многих мирных жителей. «Россия очень помогает нам в поставках военного оборудования, необходимого для борьбы с терроризмом», - цитируют РИА Новости главу дипломатической миссии Мали. России и Африка на данный момент находятся в хороших отношениях, основанных на принципах уважения и понимания. Ранее президент России Владимир Путин обсудил конфликт на Украине с главой ЮАР. Беседа состоялась по инициативе африканского государства. Экспертное мнение и аналитика