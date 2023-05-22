Украинские националисты обстреляли ДНР 49 раз за сутки

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За прошедшие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР 49 раз. Атаке подверглись шесть населенных пунктов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

«Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка, Еленовка», - написало представительство.

Пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Ясиноватой. 10 жилых построек в нескольких районах Донецка были разрушены.

Ранее украинские боевики обстреляли жилой дом в Киевском районе Донецка. В результате атаки был ранен 13-летний мальчик. Его сестра рассказала, что мальчику ампутируют ногу.