Глава ВОЗ заявил, что миру пора готовиться к смертельной пандемии

Новая смертельная пандемия может быть опаснее, чем COVID-19.

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Генеральный директора Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не может исключать возможность возникновения еще одной смертельной пандемии. Глава ВОЗ опасается, что новая эпидемия грозит оказаться страшнее, чем COVID-19.

«Угроза появления другого варианта ковида, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», - сообщает ТАСС.

Ранее российский вирусолог Анатолий Альштейн рассказал нашему телеканалу, что пандемия COVID-19 стала самой смертоносной за последние 100 лет.