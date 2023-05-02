Командир Ил-76 рассказал, для чего был нужен «афганский заход» при посадке в Судане
Командир самолета ВКС России Ил-76, на котором эвакуировали более 200 человек из Судана, Егор Пахомов рассказал об особенностях пилотирования и сложностях при посадке воздушного судна в Хартуме.
«В связи с нестабильной обстановкой в стране мы вынуждены были выполнять заход на посадку с максимальным градиентом и набором снижения - так называемый "афганский заход"», - сказал он.
Пахомов добавил, что все осложнялось жаркими климатическими условиями, отметив, что, несмотря на сложившуюся обстановку, необходимо было помочь своим гражданам вернуться на Родину.
Ранее были опубликованы кадры эвакуации дипломатов, сотрудников Министерства обороны РФ, гражданских и членов их семей из Судана. Для проведения операции были задействованы четыре самолета Воздушно-космических сил России Ил-76. Всего неспокойную столицу африканского государства покинули более 200 человек.