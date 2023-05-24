В Пентагоне заявили об оборонном соглашении между Чехией и США
Министры обороны США и Чехии подписали договор в Вашингтоне.
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Оборонное соглашение между представителями США и Чехии было подписано в Вашингтоне.
«Министр обороны США Ллойд Остин встретился сегодня с министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой. Лидеры обсудили двусторонние отношения и подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны», - сообщает RT.
Чехия и Америка и в дальнейшем планируют укреплять военные связи.
Ранее стало известно, что Госдеп одобрил сделку США с Чехией по ремонту боевых вертолетов. Сумма починки составила 650 миллионов долларов.