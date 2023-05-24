Саруханов назвал Тернер неподражаемой певицей, вдохновившей целое поколение

Певец Игорь Саруханов заявил, что не знает сейчас человека, хоть в чем-то похожего на Тернер.

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Российский рок-певец, композитор и поэт Игорь Саруханов выразил соболезнования по поводу смерти легендарной певицы Тины Тернер. Певец уверен в том, что Тернер вдохновила целое поколение исполнительниц.

«Ушла эпоха. Знаменитая певица, учитель многих исполнительниц. Она многим дала жизнь, привила вкус к музыке. Я знаю тех, кто подражал Тине», - рассказал Саруханов нашему телеканалу.

Композитор добавил, что не знает сейчас человека, который хоть в чем-то походил бы на нее. По его словам, мир понес невосполнимую утрату.

«Уникальный человек, неподражаемая певица. Фантастика», - сказал Саруханов.

Ранее стало известно, что Тина Тернер умерла на 84 году жизни. Сообщение об этом появилось в одной из ее социальных сетей.