Предложение ВОЗ подписать «договор о пандемии» вызвало шквал критики

США, Великобритания и Германия являются лидерами по финансированию ВОЗ, и именно их фармацевтические компании получили большую прибыль во время ковида. Возникает вопрос, кому выгодна новая пандемия.

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Мир не успел выдохнуть после объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса, как устрашающие заявления звучат вновь. Выступая на ежегодной ассамблее в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал готовиться к новой эпидемии.

«Конец covid-19 и отмена режима международной чрезвычайной ситуации не означает прекращения глобальной угрозы, которую ковид представляет для здравоохранения. Угроза появления другого варианта, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом, а значит сохраняется и риск пандемии», - объявил он.

О том, что вирус covid-19 окончательно не исчез, хорошо понимают в Китае - там уже ожидают мощную вспышку заболеваемости летом, в июне. Ведущий эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшан прогнозирует, что зараженных может быть до 65 миллионов в неделю. В то же время ученый успокаивает: есть эффективные вакцины.

Помимо призыва готовиться к новой возможной смертельной угрозе, ВОЗ настаивает на проведении реформ в сфере здравоохранения. 194 государства-члена ВОЗ начали процесс разработки так называемого «договора о пандемии», который планируют принять в следующем году. Документ предусматривает поправки к уже существующим международным медико-санитарным правилам. После этих заявлений в адрес организации обрушился шквал критики.

«ВОЗ хочет, чтобы все страны подписали соглашение о передаче ей полномочий объявлять пандемию, закупать вакцины и лекарства. Для человечества было бы полезнее и безопаснее подписать соглашение с колумбийским наркокартелем. Они наверняка знают все о веществах. Во время ковид-пандемии Всемирная организация здравоохранения только и делала, что лгала», - заявил Мислав Колакушич, Депутат Европейского парламента.

Во время обсуждения новых «пандемийных правил» ВОЗ предложила усилить положения, касающиеся сбора данных о передвижении людей. Например, более жестко контролировать перемещение населения, багажа и грузов, включая сбор персональной информации о пассажирах – иными словами, ввести так называемые "паспорта здоровья", где будут отображены данные о вакцинации, медосмотрах и лечении.

Еще одно нововведение - право не консультироваться с другими государствами в случае возникновения вспышки заболеваемости. Организация сможет объявить пандемию самостоятельно. Такие предложения по сути расширяют ее полномочия.

В чистоте намерений ВОЗ заставляет сомневаться и предложение предоставить генеральному директору организации контроль над распределением средств и бюджета - его планируют увеличить в 2024 и 25-м на 20%, почти до 7 миллиардов долларов.

Бюджет состоит из взносов государств-членов и частных пожертвований. А в числе лидеров по финансированию организации считаются три страны - США, Великобритания и Германия. Они же являются базовыми для фармацевтических монстров, часть из которых во время пандемии коронавируса получила значительную прибыль.

Подробнее о том, кому может быть выгодна новая пандемия, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Жадько.