«Между Сциллой и Харибдой»: Ольга Кормухина о творческом пути Тины Тернер

Ольга Кормухина рассказала, что Тина Тернер сумела стать популярной как для любителей рок-музыки, так и для любителей попа.

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Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кормухина рассказала в беседе со «Звездой», какой артисткой была Тина Тернер.

«Тина - это явление в мировой культуре, она сумела пройти между Сциллой и Харибдой. Она сумела стать популярной и для любителей рока и для любителей попа и не скатилась при этом в пошлость», - сказала артистка.

Она добавила, что Тина Тернер была женщиной с очень непростой судьбой, но прекрасно знала себе цену и цену исполняемой ею музыки, поэтому никогда «не суетилась перед клиентами».

«Равной ей не было, нет и не будет», - подытожила заслуженная артистка России.

Напомним, сегодня скончалась великая американская певица Тина Тернер. Артистке было 83 года.