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На Эльбрусе турист умер от сердечного приступа

Анна Назайкина
15:39 25.02.2023
Для эвакуации на место выдвинулись три спасателя.
На Эльбрусе турист умер от сердечного приступа
© Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
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При восхождении на Эльбрус один из участников туристической группы скончался. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В общей сложности в группе было пять человек. По данным экстренных служб, трагедия произошла на высоте 4 800 м.

Как предполагается, турист из Читы 1964 года рождения скончался от сердечного приступа.

«Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники», - говорится в сообщении.

В конце сентября позапрошлого года на Эльбрусе произошла трагедия. Тогда при подъеме на вершину погибли пять человек. Организатор тургруппы в беседе со «Звездой» назвал «фатальный фактор» произошедшего с альпинистами.

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