На Эльбрусе турист умер от сердечного приступа
Для эвакуации на место выдвинулись три спасателя.
© Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
При восхождении на Эльбрус один из участников туристической группы скончался. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В общей сложности в группе было пять человек. По данным экстренных служб, трагедия произошла на высоте 4 800 м.
Как предполагается, турист из Читы 1964 года рождения скончался от сердечного приступа.
«Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники», - говорится в сообщении.
В конце сентября позапрошлого года на Эльбрусе произошла трагедия. Тогда при подъеме на вершину погибли пять человек. Организатор тургруппы в беседе со «Звездой» назвал «фатальный фактор» произошедшего с альпинистами.