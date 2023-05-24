«Прогресс МС-23» с наноспутником пристыковался к МКС
Кораблю предстоит провести на орбите 189 суток.
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС. «Роскосмос» выложил на Youtube онлайн-трансляцию сближения корабля со станцией.
«Прогресс МС-23» доставил на станцию более двух с половиной тонн грузов, в числе которых бауманский наноспутник, топливо, сжатые газы и необходимое оборудование.
Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя со спутником «Прогресс МС-23» в Байконура. Предполагается, что спутник проведет на орбите 189 суток.