«Прогресс МС-23» с наноспутником пристыковался к МКС

© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС. «Роскосмос» выложил на Youtube онлайн-трансляцию сближения корабля со станцией.

«Прогресс МС-23» доставил на станцию более двух с половиной тонн грузов, в числе которых бауманский наноспутник, топливо, сжатые газы и необходимое оборудование.

Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя со спутником «Прогресс МС-23» в Байконура. Предполагается, что спутник проведет на орбите 189 суток.