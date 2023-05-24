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Опубликованы кадры спуска на воду второго пассажирского катамарана проекта «Котлин» в Петербурге

Игнат Далакян
18:18 24.05.2023
«Форт Петр I» является вторым судном серии из шести скоростных пассажирских катамаранов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялся торжественный спуск на воду катамарана инновационного проекта 04 580 «Котлин» - «Форт Петр I». Также состоялась и церемония имянаречения судна.

«Форт Петр I» - второе судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов этого проекта. Судно было заложено весной 2022 года.

Регулярное сообщение по воде между Петербургом и Кронштадтом возобновили в 2021 году. В 2022 году скоростными судами было перевезено более 56 тысяч пассажиров.

Ранее в Санкт-Петербурге на воду спущен первый катамаран «Форт Кроншлот». Такое маршрутное транспортное средство рассчитано на 200 пассажиров.

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