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До Кронштадта по воде: в Петербурге на воду спущен первый катамаран «Форт Кроншлот»

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
21:59 27.04.2023
Новое маршрутное транспортное средство рассчитано на 200 пассажиров: 150 мест в салоне и 50 - на открытой палубе и будет отправляться от Дворцовой площади Петербурга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Гальперин РИА Новости
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Добраться по воде и без пробок из Санкт-Петербурга до Кронштадта можно будет уже в июне. На воду 27 апреля спустили первый пассажирский катамаран «Форт Кроншлот». Вместительный новый транспорт значительно уменьшит время в пути.

Фейерверк над Невой дан в честь спуска на воду скоростного пассажирского катамарана - инновационного судна с отменными мореходными качествами.

«Отсюда лучше всего можно оценить оригинальную конструкцию катамарана, что обеспечивает остойчивость и комфорт для пассажиров даже во время качки. Длина судна 32 метра, а ширина - почти девять», - показал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Катамаран рассчитан на 200 пассажиров: 150 мест в салоне и 50 - на открытой палубе. Этот проект создан для водного маршрута, который соединит центр Петербурга с Кронштадтом, где расположен туристско-рекреационный кластер «Остров фортов», создаваемый по поручению Президента России.

«Это первый маршрут, который был проложен по воде в Петербурге вообще, и это такая дань истории, которую мы восстанавливаем. До этого момента было сообщение. Но, тем не менее, своего собственного флота наш проект не имел. И вот сегодня первая такая ласточка спускается», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Катамаран получил имя первого кронштадского форта, заложенного 319 лет назад еще при Петре I. Корпус из алюминиевых сплавов с применением инновационных отечественных технологий, которые освоили на Средненевском судостроительном заводе. Здесь должны построить шесть катамаранов этого проекта

«Делаем это решение гораздо более заточенным уже под конкретные условия эксплуатации. Это дает, соответственно, регулярность маршрутов, и пассажиры точно знают, что в 8 часов утра они смогут спокойно зайти на борт и добраться до Кронштадта в нужное время», - сообщил генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

Первый катамаран выйдет на линию уже в июне этого года. От Дворцовой набережной в центре Петербурга до Кронштадта - меньше часа пути.

В главном объекте всего кластера кронштадских фортов - Музее военно-морской славы - будет представлена информация всей истории российского флота, от его становления до современного состояния.

Подробнее о том, как идет строительство этого музея, каким будет его главный экспонат, что будет располагаться на территории этого музея и о том, когда впервые пройдет международный военно-морской салон, - смотрите в репортаже Павла Кутаренко.

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