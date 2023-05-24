Делегат Гаврилов заявил, что Западу нечем ответить на успехи России в ходе СВО

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В ответ на успехи российских войск в зоне специальной военной операции Запад не может ничего предпринять и старается замалчивать их. Об этом «Звезде» рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Во всей видимости, удары нашей авиации, их интенсификация, делают свое дело. Взрываются склады, боезапас, техника. Наступление (Украины - Прим. ред.) практически срывается. В ответ на это наш западные "непартнеры" вообще ничего не могут сказать. Они кричат, что это "кремлевская пропаганда", не более того. То есть мы бьем мяч в их ворота и ответа не получаем», - рассказал Гаврилов.

Такую же нулевую реакцию Запад продемонстрировал после уничтожения склада в Хмельницком, где хранились снаряды с обедненным ураном. При этом западные СМИ активно освещали эту тему, но не получили никакой информации от официальных лиц.

«Все агентства цитируют румынского сенатора, который говорит, что волна урановой пыли пошла на территорию Польши. Есть скачки радиации. А все на это смотрят, как будто ничего не происходит. Реакция британцев: "ничего не происходит, это не опасно". На самом деле последствия могут быть самыми тяжелыми», - отметил дипломат.

Ранее сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что облако радиации надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов украинских вооруженных формирований с обедненным ураном, которые Киеву передали западные страны. Он обратил внимание на то, что в Польше уже был зарегистрирован рост радиации.