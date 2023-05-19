Патрушев: облако радиации надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов ВСУ с ураном

В Польше уже был зарегистрирован рост радиации, отметил секретарь Совбеза РФ.

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Облако радиации надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов украинских вооруженных формирований с обедненным ураном, которые Киеву передали западные страны. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре.

Он обратил внимание на то, что в Польше уже был зарегистрирован рост радиации.

Говоря об участии Джо Байдена в саммите G7 в Хиросиме, Патрушев напомнил, что Соединенные Штаты уже неоднократно оказывали «помощь» разным странам.

«Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», - приводит слова Патрушева РИА Новости.

Также Патрушев обратил внимание на то, что Вашингтон разрабатывает химическое и биологическое оружие, в том числе в лабораториях на территории Украины.