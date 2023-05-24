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Делегат Гаврилов заявил, что поставки F-16 на Украину нужны для обогащения оружейников США

Алексей Курильченко
18:20 24.05.2023
По словам дипломата, Штаты создают «истребительную коалицию», чтобы «списать в бою» старые самолеты, стоящие в Европе, и продать новые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Создание западной «истребительной коалиции», которая будет поставлять Украине самолеты F-16, является хитрым способом оружейников США обогатиться, «списав» старые истребители на поле боя. После этого европейским странам, передавшим F-16, предложат купить новые. Точно так же Штаты поступали во время поставки киевскому режиму западных танков. Об этом «Звезде» рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы изложили наше видение этой проблемы как попытку очередной эскалации конфликта, введение его в новую стадию. Второй элемент, который подчеркивают наши коллеги - непублично, - очередной "маневр" США завершается успешно. Если при создании "танковой коалиции" они обещали, что сами пошлют "Абрамсы", и не сделали этого, а все начали танки направлять. Европейцев втянули в это, они вложились, они отдают свои старые танки. Американская танковая промышленность будет работать с новыми оборотами и продавать новые танки», - рассказал Гаврилов.

Создание «истребительной коалиции» может также вложить миллионы долларов в карманы американских оружейников. F-16, помимо США, имеются у Голландии, Бельгии, Польши и Дании - именно эти страны Белый дом может убедить передать самолеты Украине.

«У Голландии 48 самолетов в 2024 году будут списывать - они уже старые. Если коалиция получится, они эти самолеты "впихнут" украинцам. Вся эта история похожа на трюк с отвлечением внимания от потери Артемовска и на то, что старые МиГ-29 вряд ли что могут сделать на театре военных действий», - рассказал дипломат.

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей заявил, что передача странами Запада Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

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