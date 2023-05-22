В США считают, что поставка Украине F-16 не изменит ход боевых действий

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Предстоящая передача странами Запада Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Об этом заявил глава ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение», - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в Белом доме заявляли, что в ближайшие месяцы с союзниками будут определены сроки передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Советник американского президента Салливан заверил, что Киев обязывается не применять предоставляемое вооружение для ударов по территории РФ.