Путин заверил, что Россия и ее союзники добьются справедливого мира

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия и дружественные ей страны добьются формирования справедливого многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.

«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам с которыми сталкивается сегодня человечество. Высоко ценим то, что у России много партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их укреплять. Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира», - заявил Путин.

Президент отметил, что неоколниальная система, которая эксплуатирует мировые ресурсы уйдет в прошлое, как и идеология исключительности, которые проповедует Запад.

Ранее состоялась Глобальная конференция по многополярности. В ней принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил дипломат, примером многополярной дипломатии сегодня служат ШОС и БРИКС, где эффективно сотрудничают страны с разными политическими и экономическими системами. Министр напомнил слова Владимира Путина, который отмечал: тенденция к многополярности неизбежна, и те, кто это не поймет, проиграет.