В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заверил, что Россия и ее союзники добьются справедливого мира

Алексей Курильченко
10:15 24.05.2023
Президент РФ отметил, что страна дорожит дружественны отношениями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Россия и дружественные ей страны добьются формирования справедливого многополярного мира.  Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.

«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам с которыми сталкивается сегодня человечество. Высоко ценим то, что у России много партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их укреплять. Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира», - заявил Путин.

Президент отметил, что неоколниальная система, которая эксплуатирует мировые ресурсы уйдет в прошлое, как и идеология исключительности, которые проповедует Запад.

Ранее состоялась Глобальная конференция по многополярности. В ней принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил дипломат, примером многополярной дипломатии сегодня служат ШОС и БРИКС, где эффективно сотрудничают страны с разными политическими и экономическими системами. Министр напомнил слова Владимира Путина, который отмечал: тенденция к многополярности неизбежна, и те, кто это не поймет, проиграет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:10 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что США боятся признания их активным участником украинского кризиса
08:44 В стране и мире
Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали пять документов
04:11 В стране и мире
Посол Мали в США заявил, что страна надеется на военную помощь от России
03:20 В стране и мире
Глава ВОЗ заявил, что миру пора готовиться к смертельной пандемии
03:43 В стране и мире
За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли ДНР 20 раз
Популярное
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.