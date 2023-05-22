Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам противника на аэродроме Днепр

Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.

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Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам противника на аэродроме Днепр, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр», - сказал он, комментируя ночной удар.

Он сообщил о достижении целей ударов и уничтожении всех назначенных объектов. Как утверждает Конашенков, были поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил о суточных потерях украинской стороны на Донецком направлении. По его словам, потери в личном составе составили до 270 человек. Среди уничтоженной военной техники - буксируемая гаубица Д-20 и две буксируемые гаубицы Д-30.

Кроме того, силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Лозового.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.