Он также отметил, что любая страна Восточной Европы после провала украинских боевиков может заявить о своих правах на часть территорий Украины.

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В Польше могут найтись желающие занять западную часть Украины после провала украинских боевиков. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями», - цитирует его RT.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, может ли какая-нибудь европейская страна предложить взять под контроль часть украинских территорий в связи с некомпетентностью киевских властей. По словам полковника, любая страна Восточной Европы может заявить о своих правах таким образом.

Ранее Макгрегор заявил, что президент РФ Владимир Путин сорвал планы США по уничтожению России, начав спецоперацию. Он подчеркнул, что попытка расширения НАТО на восток побудила российского лидера к действиям.