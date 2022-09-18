«В состоянии истерии»: Ле Пен призвала Запад признать правду о России

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Решение Франции присоединиться к санкциям против Российской Федерации породило сильный энергетический кризис и стало крупным просчетом руководства страны. Об этом заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в парламенте Франции.

«(Правительство - прим. ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции», - цитирует РИА Новости слова Ле Пен.

Согласно ее мнению, политика Европейского союза превращается «из федеральной в имперскую» и больше не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.

Ранее в Париже прошла акция протеста с призывами об отставке президента Франции Эммануэля Макрона и выходе страны из Североатлантического альянса. Парижане собрались в центре города на митинг с призывами к миру и против роста цен на энергоносители.