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Суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в годы ВОВ

Анастасия Бобылева
15:51 24.05.2023
Как указал прокурор, истребление местного населения в регионе в 1942-1943 годах входило в цели захватчиков.
Суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в годы ВОВ
© Фото: Юрий Долягин, РИА Новости
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Воронежский областной суд признал геноцидом истребление населения региона в 1942-1943 годах. Прокурор Николай Саврун отметил, что истребление местных жителей было одной из целей захватчиков.

Отмечается, что жертвами зверств оккупантов стали не менее 274 983 человек, среди которых были как военнопленные, так и мирное население. Саврун подал заявление о признании действий нацистов военными преступлениями и геноцидом народов СССР.

Суд заслушал очевидцев, в числе которых были узники концлагерей, а также экспертов, изучающих тему оккупации Воронежской области в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрение дела было завершено 23 мая 2023 года, и после прений был вынесен окончательный приговор.

Ранее историк рассказал о судьбе ребенка войны, сумевшего сбежать из концлагеря. Он участвовал в нескольких диверсиях в составе подпольной группировки, а также обезвредил немецкую бомбу.

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