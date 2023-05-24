В Главном Храме ВС РФ провели чин освящения иконы и штандарта начальника Главного управления кадров

Икона с изображением равноапостольных братьев изготовлена в прошлом году мастерами Студии военных художников имени Грекова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Главном храме Вооруженных сил РФ, в день 105-летия со дня образования Главного управления кадров Минобороны провели чин освящения иконы с изображением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и штандарта начальника Главного управления кадров.

Православные отмечают сегодня день памяти Кирилла и Мефодия. Эти святые равноапостольные братья также являются покровителями Главного управления кадров.

Церемонию провел митрополит Ставропольский и Невинномысский, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, владыка Кирилл. На церемонии присутствовали статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков, замминистра обороны Виктор Горемыкин, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.

«Сегодня исполняется 105 лет со дня образования Главного управления кадров. Глубоко символично, что именно в этот особый для нас с вами день коллектив кадровых органов Вооруженных Сил обрел своих небесных покровителей - Кирилла и Мефодия», - сказал Панков.

Кирилл и Мефодий благословлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом небесными покровителями кадровой службы ВС РФ.

Главный храм Вооруженных сил РФ расположен в подмосковном парке «Патриот» в Одинцовском районе. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле и стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Строительство завершилось 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Так, диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет в день открытия прошло со Дня Победы. Высота малого купола - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война).

На территории храмового комплекса работает галерея «Дорога памяти», где размещены данные о миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.