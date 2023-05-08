Армия Праздничный молебен совершили в Главном храме Вооруженных Сил России 8 мая Ирина Елагина В богослужении принял участие заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Накануне Дня Победы в Главном храме Вооруженных Сил России - Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова - прошел Праздничный молебен. Под церковными сводами собрались верующие, в том числе участники парада на Красной площади и гражданский персонал Минобороны РФ. Руководство оборонного ведомства представил замглавы МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Богослужение возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Феогност. Напомним, Главный храм ВС РФ был освящен три года назад в день 75-летней годовщины Великой Победы и стал олицетворением духовной силы России. Экспертное мнение и аналитика